Isparta Eczacılar Odası Yönetimi Belediye Başkanı Başdeğirmen'i Ziyaret Etti

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 15. Bölge Isparta Eczacılar Odası'nın yeni yönetimini makamında ağırlayarak, eczacıların sağlık hizmetlerindeki önemli rolünü vurguladı. Yönetim, Isparta halkına sunulacak hizmetler hakkında konuşmak üzere bir araya geldi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 15. Bölge Isparta Eczacılar Odasının yeni yönetimini makamında ağırladı.

Başdeğirmen, insan sağlığında hastanelerin yanı sıra eczacıların da büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

15. Bölge Isparta Eczacı Odası Başkanı Mustafa Güreşir ise Isparta Belediyesi ile işbirliği içinde çalıştıklarını ifade etti. 44. dönem eczacılık çalışmaları adına 21 Eylül'de göreve geldiklerini anlatan Başdeğirmen, "Bugün değerli Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret etmek ve Isparta'da yapabileceğimiz, Isparta halkına sunabileceğimiz ne gibi hizmetler var, onların bizden beklentilerini konuşmak üzere geldik." diye konuştu.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel
