Isparta'da yolun karşısına geçmeye çalışan adam otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Isparta- Eğirdir yolu Büyükgökçeli Köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayhan B. hakimiyetindeki 42 ALL 037 plakalı otomobil, yaya olarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan Ahmet Çelik'e (47) çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Çelik, olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan 2 kişi de yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, Çelik'in cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ISPARTA