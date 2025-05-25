Isparta'da Yolcu Otobüsü ile Midibüs Çarpıştı
Isparta'da meydana gelen kazada, yolcu otobüsü ile tur midibüsü çarpıştı. Kaza anı midibüsün araç içi kamerasına yansıdı, kazada yolcular ve şoför aracın içinde savruldu.
KAZA, ARAÇ KAMERASINDA
Isparta'da yolcu otobüsü ile tur midibüsünün çarpıştığı kaza, midibüsün araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, midibüs şoförü ile yolcuların aracın içinde savruldukları görüldü. Yine tur midibüsünün dış kamerasında ise midibüsün kendi etrafında dönerek, şarampole düşmesi yer alıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel