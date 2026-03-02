Haberler

Isparta'da huzurevi sakinleri ramazanı birlikte huzurla geçiriyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Isparta Uluborlu Hacı Ahmet Şençopur Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, sakinlerine iftar ve sahur sofralarında huzur dolu anlar sunuyor. Diyetisyen kontrolünde hazırlanan menüler eşliğinde ramazanın manevi atmosferi yaşanıyor.

Isparta Uluborlu Hacı Ahmet Şençopur Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri, birlik, beraberlik ve huzur içerisinde iftar ve sahur sofralarında buluşuyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Uluborlu ilçesindeki merkezde kalan yaşlılar için sahur ve iftar menüleri diyetisyen kontrolünde hazırlanıyor. Sohbet eşliğinde yapılan sahur ve iftarların ardından dualar edilerek ramazanın manevi iklimi yaşatılıyor.

Merkez Müdürü Ünzile Gül, gün içerisinde sosyal etkinlikler, dini sohbetler ve Kuran-ı Kerim dersleriyle, huzurevi sakinlerinin aktif yaşam sürdüğünü ifade etti.

Huzurevi sakinlerinden 87 yaşındaki Seher Gürkan da ramazanı aile ortamında geçirdiklerini dile getirerek, "Burada herkes birbirine destek oluyor, kendimizi yalnız hissetmiyoruz. Bu ortam bizi mutlu ediyor." dedi.

Sakinlerden 78 yaşındaki Murat Güver ise sunulan hizmetlerden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Devletimiz var olsun. Burayı yaptıranlardan Allah razı olsun. Bakımımız çok iyi. Ramazan ayımız da diğer günlerimiz de huzur içinde geçiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammed Enes Yapalıkan
İran, Suudi Arabistan petrolünün kalbini vurdu! Aramco rafinerisinden dumanlar yükseliyor

İran, Suudi Arabistan petrolünün kalbini vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Namlu bir anda Lübnan'a çevrildi! İsrailli komutandan kanlı tehdit

Namlu bir anda o ülkeye çevrildi! İsrailli komutandan kanlı tehdit
150 kız çocuğu öldü, Rıza Pehlevi 3 ABD askerine ağıt yaktı

150 kız çocuğu öldü, Rıza Pehlevi 3 ABD askerine ağıt yaktı
Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu

Türkiye'den İran kararı! Kapılar karşılıklı kapatıldı
ABD'ye ait savaş uçağı Kuveyt'te düştü

Görüntüler yayınlandı! İddia doğruysa savaşta tansiyon epey yükselecek
Namlu bir anda Lübnan'a çevrildi! İsrailli komutandan kanlı tehdit

Namlu bir anda o ülkeye çevrildi! İsrailli komutandan kanlı tehdit
İran'dan gündem yaratan iddiaya yalanlama: ABD ile müzakere etmeyeceğiz

ABD iddiası gündem yarattı, İran cephesinden jet yalanlama geldi
Savaş altını vurdu! Kapalıçarşı alev alev

Savaş altını vurdu! Piyasalar açıldı, Kapalıçarşı alev alev