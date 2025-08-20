Isparta'da Traktör Römorkundan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde traktörün römorkundan düşen kadın hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Bağkonak köyünde çiftçilikle uğraşan Y.A. traktörün römorkuna saman balyası yüklediği sırada dengesini kaybedip zemine düşerek ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Y.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.