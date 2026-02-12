Haberler

Isparta'da şarampole devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Isparta'nın Gelendost ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yusuf Dönertaş'ın kullandığı 03 AL 671 plakalı otomobil, Isparta-Yalvaç kara yolu Bağıllı köyü mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan eşi Rabia Dönertaş yaralandı.

Yaralılar, Gelendost Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel
