Isparta'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Isparta'da bir kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu Demet Yılmaz hayatını kaybetti, diğer sürücü yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Isparta'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Demet Yılmaz'ın kullandığı 32 LF 508 plakalı otomobil, Senirkent-Uluborlu kara yolunun 28. kilometresinde, karşı yönden gelen Ali T. idaresindeki 32 ABH 357 plakalı kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobilde sıkışan Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan diğer sürücü ise sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

Yılmaz'ın cenazesi, incelemenin ardından hastane morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel
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