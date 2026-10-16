Isparta'da tarım emekçilerini taşıyan minibüsün karıştığı kazada 17 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

VALİ ERİN: HAYATİ TEHLİKESİ BULUNAN YOK

Isparta Valisi Abdullah Erin, 17 kişinin yaralandığı kaza yerine giderek incelemelerde bulundu. Vali Erin burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Akşam saatlerinde Isparta-Afyonkarahisar kara yolunda, Keçiborlu- Uluborlu ilçelerimiz yol ayrımında meydana gelen trafik kazasının ardından olay yerinde incelemelerde bulunduk. Tarım emekçisi vatandaşlarımızı taşıyan minibüs ile çekicinin karıştığı kaza üzerine polis, jandarma, acil sağlık, AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerimiz hızla olay yerine intikal ederek müdahalede bulunmuştur. Kazada yaralanan 17 vatandaşımızın hastanelere sevkleri ivedilikle sağlanmıştır. Çok şükür, yaralılarımızdan hayati tehlikesi bulunan vatandaşımız yoktur. Tüm yaralılarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Rabbimden acil şifalar diliyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı