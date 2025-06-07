Isparta'da Sulama Havuzuna Düşen Genç Hastaneye Kaldırıldı
Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde, sulama havuzuna düşerek boğulma tehlikesi geçiren 17 yaşındaki Ahmet A., 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı. Genç, ağır yaralı olarak Uluborlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde sulama havuzuna düşerek boğulma tehlikesi geçiren genç, hastaneye kaldırıldı.
Namazgah Mahallesi Yeşilköy Sokak'ta Ahmet A. (17) seralarında sulama amacıyla kullanılan 3 metre derinliğindeki sulama havuzuna düşerek çırpınmaya başladı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle ağır yaralı olarak havuzdan çıkarılan genç, Uluborlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ahmet A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.