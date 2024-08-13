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Isparta'da Soğuk Hava Deposunda Yangın Çıktı

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Isparta'nın Gelendost ilçesinde bulunan bir soğuk hava deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ancak depoda hasar meydana geldi.

Isparta'nın Gelendost ilçesinde bir soğuk hava deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgilere göre, Konya-Isparta karayolu Hacılar mevkisinde bir soğuk hava deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken depoda hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

Gelendost İtfaiye İtfaiye Güvenlik Acil Durum Yaşam Güncel Haberler

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