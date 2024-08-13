Isparta'da Soğuk Hava Deposunda Yangın Çıktı

Isparta'nın Gelendost ilçesinde bir soğuk hava deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgilere göre, Konya-Isparta karayolu Hacılar mevkisinde bir soğuk hava deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken depoda hasar oluştu.