Isparta'da sazlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Isparta'nın Gelendost ilçesinde, sazlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Yangın rüzgarın etkisiyle saman balyalarının bulunduğu araziye sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Isparta'nın Gelendost ilçesinde, sazlık alanda çıkan ve saman balyalarının bulunduğu araziye sıçrayan yangına müdahale ediliyor.
Gelendost Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği yakınında, Eğirdir Gölü kıyısındaki sazlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler rüzgarın etkisiyle sazlık alanın yanındaki saman balyalarının bulunduğu araziye sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.