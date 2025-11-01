Isparta'da Polis, 400 Kullanımlık Uyuşturucu ile Bir Kişiyi Yakalandı
Isparta'da polis ekipleri, şehirlerarası otobüs terminalinde durdurdukları G.K. isimli şahsın üzerinde yaklaşık 400 kullanımlık sentetik uyuşturucu madde ele geçirerek, şahsı gözaltına aldı.
Yunus timleri, şehirlerarası otobüs terminalinde şüphe üzerine durdurdukları G.K'nin üzerini aradı.
Üzerinde yaklaşık 400 kullanımlık sentetik kannabinoid (A4) ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel