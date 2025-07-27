Isparta'da Patpat Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
Isparta'nın Senirkent ilçesinde meydana gelen patpat kazasında 19 yaşındaki sürücü hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.
Isparta'nın Senirkent ilçesinde "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Yassıören köyünde Galip Eren Alp (19) idaresindeki tarım aracı devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü Alp ile araçta yolcu olarak bulunan O.T. (17), A.K. (18), E.B. (18) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Sürücü Alp, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel