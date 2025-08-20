Isparta'da Pat Pat ve Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İbrahim B. (80) idaresindeki "pat pat" diye tabir edilen tarım aracı, Mısırlı köyünde Ekrem Ç. (54) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazada, tarım aracı sürücüsü İbrahim B. ve araçta bulunan Ayten B. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan yaralılardan İbrahim B. müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
