Isparta'da Pat Pat ve Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde meydana gelen kaza sonucunda 'pat pat' olarak adlandırılan tarım aracı ile otomobil çarpıştı. Olayda 80 yaşındaki İbrahim B. hayatını kaybetti, 54 yaşındaki Ekrem Ç. ise yaralandı.
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
İbrahim B. (80) idaresindeki "pat pat" diye tabir edilen tarım aracı, Mısırlı köyünde Ekrem Ç. (54) yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada, tarım aracı sürücüsü İbrahim B. ve araçta bulunan Ayten B. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan yaralılardan İbrahim B. müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.