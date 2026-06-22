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Isparta'da Traktör Yangını: Traktör Kullanılamaz Hale Geldi

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Isparta'nın Kayı köyünde park halindeki traktörde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Sıçrayan kıvılcımlar saman balyalarına zarar verirken, traktör kullanılamaz hale geldi.

ISPARTA'da park halindeki traktörde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında sıçrayan kıvılcım yakınındaki saman baylayarına zarar verdi. Alevlerden traktör kullanılamaz hale geldi, balyaların çoğu yandı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Kayı köyünde meydana geldi. Bilal Aydemir'e ait park halinde traktör henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Kıvılcımlar yakındaki saman balyalarına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi yangını söndürdü. Alevlerden traktör zarar gördü, balyaların çoğu yandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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