Isparta'da Otomobil Yayaya Çarptı: 63 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Isparta'nın Gelendost ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 63 yaşındaki Münevver Öztürk, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Rasim D. idaresindeki 32 DJ 363 plakalı otomobil, Orta Mahalle'de yolun karşısına geçmek isteyen Münevver Öztürk'e (63) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Öztürk, kaldırıldığı Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel
