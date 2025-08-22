Isparta'da Otomobil ve Tarım Aracı Çarpıştı: 2 Yaralı

Isparta'da Otomobil ve Tarım Aracı Çarpıştı: 2 Yaralı
Senirkent ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile 'patpat' adı verilen tarım aracı çarpıştı. Kazada B.K. ve eşi D.K. yaralandı.

Isparta'nın Senirkent ilçesinde otomobil ile "patpat" olarak adlandırılan tarım aracının çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

S.C. idaresindeki 06 FBT 917 plakalı otomobil, Gençali köyü yakınlarında B.K. yönetimindeki patpat ile çarpıştı.

Kazada, B.K. ile yanında bulunan eşi D.K. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
