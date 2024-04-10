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Isparta'da Otomobil ve Motosiklet Çarpışması: 10 Yaralı

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Isparta'nın Gelendost ilçesinde iki otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu biri ağır 10 kişi yaralandı.

A.Ü'nün kullandığı 32 DC 327 plakalı otomobil ile M.Ç. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet ve R.T. idaresindeki 44 NV 403 plakalı otomobil Dörtyol Kavşağı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 10 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gelendost Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü A.Ü'nün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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