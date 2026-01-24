Haberler

Isparta'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Güncelleme:
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Kazanın detaylarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Bangladeş uyruklu Shahadat Hossain'ın kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Çetince köyü mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Safreen Jahan ve Ahmad Tabseer yaralandı, Nusrat Jahan'ın ise hayatını kaybettiği belirlendi.

Jahan'ın cenazesi Yalvaç Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel
