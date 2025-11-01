Isparta'da Öğrencilerden Kültürel Değerler Sergisi

Isparta'da, ilkokul öğrencilerince hazırlanan "Köklerden Geleceğe Kültürel Değerlerimiz" sergisi açıldı.

Hafız İbrahim Demiralay İlkokulu 4 sınıf öğrencileri, ailelerinin desteğiyle geçmişte kullanılan yöresel kıyafetler, halı, kilim, fincan gibi ürünlerle sergi hazırladı.

IYAŞ Park Alışveriş Merkezi'nde açılan sergi, 3 gün süreyle ziyaret edilebilecek.

Öğretmen Ümit Güven, AA muhabirine, geçmişini bilmeyen neslin bugününe sahip çıkamayacağını söyledi.

Serginin, öğrencilerin geçmişi bilmesi için hazırlandığını belirten Güven, "Sergide, geçmişten günümüze gelen kültürel değerlerimizi temsil eden yöresel kıyafetlerimiz, geçmişte kullandığımız araç gereçler, özellikle ilimizin kültürünü yansıtan gül ürünlerimizi geleceğe taşımak istedik" dedi.

Çocukların bu süreçten çok keyif aldıklarını, velilerin de büyük desteği olduğunu dile getiren Güven, "Çeyiz sandıkları açıldı, anneanneler, babaanneler ziyaret edildi, gönülleri alındı. Ümit ediyorum ki çocuklar için çok güzel bir deneyim olmuştur. Çünkü gelecek onlara emanet." diye konuştu.