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Isparta'da Öğrenciler Kadına Yönelik Şiddeti Protesto Etti

Isparta'da Öğrenciler Kadına Yönelik Şiddeti Protesto Etti
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Süleyman Demirel Üniversitesi'nde bir grup öğrenci, kadına yönelik şiddet ve cinayetleri protesto etmek amacıyla toplandı. Öğrenciler, iki genç kadının vahşice öldürülmesini kınayarak toplumsal cinsiyet eşitliği ve insan haklarının korunması çağrısında bulundular.

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nden bir grup öğrenci, kadına yönelik şiddet ve cinayetleri protesto etti.

Doğu Kampüsünde bir araya gelen öğrenciler, ellerinde dövizlerle 19 Mayıs Açık Amfisine yürüdü. Burada saygı duruşunda bulunan öğrenciler, yarım saat oturma eylemi yaptı.

Grup adına açıklamayı okuyan Nurcan Çatır, iki genç kadının vahşice öldürüldüğünü belirtti.

Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in yaşam haklarının ellerinden alındığını dile getiren Çatır, "Bu trajedi ilk kez yaşanmadı ama son kez yaşanması için buradayız. İnsan olmanın vermiş olduğu sorumlulukla ve vicdani bir çağrıyla buradayız." dedi.

Kadına şiddet ve cinayet gibi olayların son bulması için toplumsal birlikteliğe ihtiyaç duyulduğunu anlatan Çatır, "Bu siyasi ve ideolojik bir mesele değil, insan haklarının korunması meselesidir. Bizler toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, şiddetin, cinayetin ve tacizlerin sona ermesi için bireysel ve toplumsal mücadelede etmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Öğrenciler, basın açıklamasının ardından dağıldı.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel

İnsan Hakları Politika Cinayet Güncel Kadın

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