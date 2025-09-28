Haberler

Isparta'da Nesli Tehlikede Porsuk Araç Çarpması Sonucu Telef Oldu

Gönen ilçesinde bir aracın çarpması sonucu kafasından yaralanan nesli tehlike altında bulunan porsuk hayatını kaybetti. Olayı gören Mutlu Gavcar, durumu yetkililere bildirdi ve sürücülerden dikkatli olmalarını istedi.

Isparta'nın Gönen ilçesinde araç çarpması sonucu nesli tehlike altında bulunan bir porsuk telef oldu.

Güneykent-Isparta karayolunda, bir aracın çarpması sonucu kafasından yaralanan ve ağzından kan gelen bir porsuğu gören Mutlu Gavcar, yaptığı kontrolde hayvanın telef olduğunu farketti.

Durumdan çok etkilendiğini ve üzüntü yaşadığını belirten Gavcar, porsuğu karayolundan alarak yol kenarına bıraktı.

Yetkilileri de bilgilendiren Gavcar, özellikle gece saatlerinde sürücülerin daha dikkatli olmasını istedi.

Kaynak: AA / Mehmet Arslan - Güncel
