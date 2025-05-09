Isparta'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Isparta'nın Uluborlu ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü Mehmet Cihan Günay, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Isparta'nın Uluborlu ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Y.Ö'nün kullandığı 03 AGU 606 plakalı minibüs ile Mehmet Cihan Günay idaresindeki 32 UC 528 plakalı motosiklet, 19 Mayıs Caddesi'nde çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Uluborlu Devlet Hastanesine kaldırılan Günay, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel