Isparta'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Isparta'nın Uluborlu ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu sürücülerden biri öldü, diğeri ağır yaralandı.

İnhisar köyü yolunda seyreden Mehmet Can Ünal'ın kullandığı motosiklet, Şevket Armağan yönetimindeki motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler, Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Ünal, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Armağan'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.