Isparta'da Lise Öğrencisi Traktör ile Römork Arasında Sıkışarak Hayatını Kaybetti

Isparta'da staj yaptığı yerde traktör ile römork arasına sıkışan lise öğrencisi hayatını kaybetti.

Vatan Mahallesi'nde traktör bayisinde staj gören Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi Turan Karabulut (16) römork aparatına müdahale ettiği sırada aracın hidroliği ile römork arasında sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Isparta Şehir Hastanesine kaldırılan Karabulut, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.