Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Isparta'da kurtarılan İHH gönüllülerinden 5'i taburcu edildi, 5'i sevk edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Isparta Sütçüler'deki Yazılı Kanyon'da mahsur kalan İHH gönüllülerinden kurtarılan 10 kişiden 5'i taburcu edildi, 5'i Isparta Şehir Hastanesine sevk edildi. Kurtarma çalışmaları AFAD koordinasyonu ve Isparta Valiliği idaresinde yürütüldü.

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde mahsur kaldıkları Yazılı Kanyon'da kurtarılan İHH gönüllü grubundan tedavisi tamalanan 5'i taburcu edildi, 5 kişi ise Isparta Şehir Hastanesine sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu dün gece saatlerinde kurtarılan ve Sütçüler Devlet Hastanesine kaldırılan 10 kişiden 5'i taburcu edildi. Gönüllülerden 5'inin ise tedavisinin daha donanımlı bir hastanede sürdürülmesine karar verildi. Bunun üzerine 5 kişi, Isparta Şehir Hastanesine nakledildi.

Isparta AFAD İl Müdürü Bilal Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, zorlu kurtarma operasyonunun İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı koordinasyonu ve Isparta Valiliğinin sevk ve idaresinde yürütüldüğünü söyledi.

Kanyonun sarp ve engebeli arazi yapısının çalışmaları güçleştirdiğini belirten Öztürk, "Kalabalık ekipler ve teknik malzemelerle zorlu bir parkurda çalıştık. Ulaşmanın neredeyse imkansız olduğu riskli alanlarla karşılaştık. Ancak ekiplerimiz zaman zaman risk alarak çalışmalarını yürüttü. Çok şükür 10 vatandaşımıza sağ salim ulaştık." dedi.

Havadan ve karadan destek

Operasyon boyunca personel, teknik ekipman ve diğer ihtiyaçların karşılandığını aktaran Öztürk, farklı illerden dağcı, su altı ve kanyon uzmanı ekiplerin koordine edildiğini, helikopter ve dronlarla da destek sağlandığını ifade etti.

Operasyonun sabaha kalmasını istemediklerini vurgulayan Öztürk, "Bu nedenle arkadaşlarımız riskli alanlarda teknik rotaları açarak vatandaşlarımızı güvenli bölgeye ulaştırmak için gerekli tüm çalışmaları tamamladı." ifadesini kullandı.

Olay

Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'a tatbikata giden 14 İHH gönüllüsünün 18 Ekim'de kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edilmişti.

İHA destekli çalışmalarla yeri tespit edilen gruptaki eğitmen Sinan Yavuz'un cansız bedenine ulaşılmıştı. Mahsur kalan 13 kişiden 3'ü bir süre sonra diğer 10'u ise ekiplerin uzun uğraşları sonucu kurtarılmıştı.

Kaynak: AA
Manisa'da baba ve oğluna silahlı saldırı! Arif Bulut ve oğlu Hasan Hüseyin olay yerinde öldü

Baba ve oğlu aynı anda can verdi! Saldırının nedeni hâlâ sır
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin yanı başındaki ada satışa çıktı! Fiyatı şaşkına çevirdi

Türkiye'nin yanı başındaki ada satışa çıktı! Fiyatı şaşkına çevirdi
Kolombiya'da yasa dışı altın madeninde göçük! 14 kişi hayatını kaybetti

Altın ararken kabusu yaşadılar! Bilanço ağır
Depremde 125 kişiye mezar olan İskenderun Devlet Hastanesi için bilirkişi raporu çıktı! 'Göçme riskine rağmen kullanıldı'

Hastane yıkılmadan 11 yıl önce uyarılmış! Bilirkişi raporu çıktı
Ne yaptın Onana! Kurtarışlarını bile gölgede bırakan hareket

Paylaşan paylaşana! Maçtan daha çok bu hareket konuşuluyor

Fon krizinde gözler Meclis'te! Yatırımcıların parasına ne olacak? Cevdet Yılmaz'dan net mesaj

Yatırımcıların parasına ne olacak? Cevdet Yılmaz'dan net mesaj
Cristiano Ronaldo'ya 38 saniyelik ceza! Rakam şaşkına çevirdi

Böyle çekip gitti, verilen cezayı 38 saniyede ödedi
Dev bina tahliye edilmişti! AVM'deki protesto sonrası İsrail'den ilk açıklama

AVM'yi tahliye ettiren protesto sonrası İsrail'den ilk açıklama