ISPARTA'DA KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI - Haberler

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ISPARTA'DA KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ISPARTA'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil refüje çıktı.

ISPARTA'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil refüje çıktı. Kazada otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Isparta - Gönen Karayolu üzerinde meydana geldi. Hüseyin Özçelik kullandığı 32 AAL 674 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yoldaki orta refüje çıktı. Kazada otomobil sürücü Özçelik ile birlikte araçta bulunan Zekiye ve Ayşe Özçelik hafif yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine İtfaiye, 112 Acil Servis ve Polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar araçlardan itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, tedavi için ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

ISPARTA'DA KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI

ISPARTA'DA KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI

ISPARTA'DA KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hüseyin Özçelik, Isparta Gönen, Otomobil, Kaza, Güncel, Haberler

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