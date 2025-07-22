Isparta'da Kayıp Olarak Aranan Kişi Ormanlık Alanda Ölü Bulundu

Isparta'da Kayıp Olarak Aranan Kişi Ormanlık Alanda Ölü Bulundu
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Isparta'nın Gönen ilçesinde kaybolan Himmet Çaylı, ormanlık alanda ölü olarak bulundu. Jandarma, AFAD ve belediye ekipleri tarafından yürütülen arama çalışmaları sonucunda Çaylı'nın cesedi motosikletinin yakınında bulundu.

Isparta'nın Gönen ilçesinde iki gündür kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu.

Kayıp ihbarı yapılan Himmet Çaylı'nın (58) bulunmasına yönelik çalışmalar bugün de devam etti.

Arama çalışmalarına Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Isparta Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri katıldı.

Çaylı'nın cansız bedeni, ormanlık alanda motosikletinin yaklaşık 200 metre uzağında bulundu.

İncelemenin ardından Çaylı'nın cesedi, otopsi için hastane morguna gönderildi.

Himmet Çaylı'nın iki gün önce ormanlık alanda bitki çayı toplamak için evinden ayrıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel
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