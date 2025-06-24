Isparta'da 'Kanlı Basıra Otu' Görsel Şölen Oluşturdu

Isparta'da 'Kanlı Basıra Otu' Görsel Şölen Oluşturdu
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Isparta'da karaçam ormanları arasında açan 'silene compacta' bitkisi, Eğirdir ve Aksu ilçelerindeki ormanlık alanda yapılan çalışma sonrası dikkat çekici bir manzara oluşturdu. Mor çiçekler, yemyeşil ormanla birleşerek görsel bir şölen sundu.

Isparta'da karaçam ormanları arasında açan ve halk arasında "kanlı basıra otu" olarak bilinen "silene compacta" bitkisi güzel bir görüntü oluşturdu.

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince Eğirdir ve Aksu ilçeleri yakınında bulunan "Çamyol Orman İçi Dinlenme Yeri" çevresinde, ormanlık alanda ağaç seyreltme ve aralama çalışması yapıldı.

Bu bölgede toprağın sürülmesinin ardından alanı, karanfilgillerden olup halk arasında "kanlı basıra otu" diye bilinen "silene compacta" bitkisinin kapladığı görüldü.

Karaçam ağaçlarından oluşan yemyeşil ormanın içinde mor rengiyle boy gösteren çiçekler, görsel şölen oluşturdu.

Kaynak: AA / Bahadır Arıcı - Güncel
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