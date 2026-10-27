Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Isparta'da iş yerine düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Isparta'da bir iş yerine düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında 18 kişi hakkında da işlem yapıldığı bildirildi.

Isparta'da bir iş yerine düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, fuhuş suçuyla mücadele çerçevesinde kentteki bir iş yerine operasyon gerçekleştirildi.

Çalışmalarda 3 şüpheli "fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama ya da yer temini" suçundan gözaltına alınırken, 18 kişi hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

Kaynak: AA
Bu haber 10 sitede yayınlandı.
Yüzde 90 görme engelli memur Şehmuz Çevik dünya şampiyonu oldu! 5 altın madalya kazandı

Görme engeli başarılarına engel olamadı! Tam 5 altın
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sarıgül soruşturmasında 3 tutuklama daha! Aralarında Altınbaş da var

Sarıgül soruşturmasında 3 tutuklama daha! Aralarında Altınbaş da var
Acun Ilıcalı yıllar sonra anlattı: Nisa’yı ceset gibi taşıdık

Acun Ilıcalı yıllar sonra anlattı: Nisa’yı ceset gibi taşıdık
Ankara'da 14 yaşındaki Arda'yı 6 kurşunla öldüren çocuk hakkında kan davası iddiası

Parkta 14 yaşındaki Arda'yı vurdu! Arkasında kan davası iddiası
Eskişehir'de ilginç takas! 100 bin liralık otomobilini 100 kilo sucukla takas etti

Yok böyle takas! 100 kilo sucuk verip anahtarı cebine koydu
'Sabrımız taştı' deyip burnumuzun dibine bomba yağdırdılar

"Sabrımız taştı" deyip burnumuzun dibine bomba yağdırdılar
Japonya'dan tüm vatandaşlara acil çağrı: Stok yapın

Tüm ülkeye acil çağrı! Gıda ve su stoklayın
Bakan Kurum’dan Antalya’daki hortum sonrası korkutan uyarı! 'Uçurumun kenarına ilerliyoruz'

Bakan Kurum’dan 4 kişinin öldüğü hortum sonrası korkutan uyarı