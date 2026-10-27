Isparta'da iş yerine düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Isparta'da iş yerine düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Isparta'da bir iş yerine düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında 18 kişi hakkında da işlem yapıldığı bildirildi.
Isparta'da bir iş yerine düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, fuhuş suçuyla mücadele çerçevesinde kentteki bir iş yerine operasyon gerçekleştirildi.
Çalışmalarda 3 şüpheli "fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama ya da yer temini" suçundan gözaltına alınırken, 18 kişi hakkında işlem yapıldığı bildirildi.
Kaynak: AA