Isparta'da Hayır Bahçesi: 30 Yıldır Ücretsiz Meyve İkram Ediyor

Isparta'da Hayır Bahçesi: 30 Yıldır Ücretsiz Meyve İkram Ediyor
Güncelleme:
Isparta'nın Sav beldesindeki 85 yaşındaki İbrahim Çakmakçı, 30 yıldır 'Hayır Bahçesi' adıyla kurduğu bahçesindeki meyve ve sebzeleri, ziyaretçilere ücretsiz ikram ederek paylaşmayı sürdürüyor. Çakmakçı, özellikle çilek yetiştirerek bu yıl 5 bin ziyaretçiye ulaşmayı hedefliyor.

Isparta'nın Sav beldesinde yaşayan 85 yaşındaki İbrahim Çakmakçı, 30 yıldır bahçesindeki meyveleri beldeye gelen ziyaretçilere ücretsiz ikram ediyor.

Sav'da 1995'te emekli olduktan sonra "Hayır Bahçesi" adını verdiği bahçesini kuran Çakmakçı, o günden bu yana bahçesinde yetişen meyve ve sebzeleri yoldan geçen ya da ziyarete gelen kişilerle ücretsiz paylaşıyor.

Çakmakçı, bahçesini yılın büyük bölümünde ziyaretçiye açık tutmak için farklı ürünler de ekiyor.

Özellikle çilek üretimine ağırlık verdiğini anlatan Çakmakçı, "Misafirler yılın 8-9 ayı gelsin istiyorum. Bu yüzden yediveren türden yaklaşık 3 bin kök çilek diktim. Gelen herkes kendi elleriyle toplayıp yiyor, biz de elimizden geldiğince ikram ediyoruz." diye konuştu.

"Çocukluk hayalimdi"

"Hayır Bahçesi" fikrinin çocukluk yıllarında yaşadığı bir olaydan sonra aklına yerleştiğini anlatan Çakmakçı, şunları kaydetti:

"Küçükken arkadaşlarla bir bahçeden kiraz yemeye gitmiştik. Bahçe sahibi bizi yakalayınca çok üzülmüştüm. O gün kendi kendime söz verdim: Bir gün benim de bahçem olursa kimseye yeme demeyeceğim. Herkes yesin, paylaşsın istedim. İyiliğin paylaşarak çoğaldığına inanıyorum. Bu yıl 5 bin ziyaretçiye ulaşacağını düşünüyorum. Her sene bu geleneği sürdürüyorum. Ürünleri satmak için değil, paylaşmak için yetiştiriyorum. Çünkü bugün üretip yarın paylaşmadıktan sonra bir anlamı yok. Benim için en büyük kazanç insanların yüzündeki tebessüm."

Kaynak: AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel
