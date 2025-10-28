Isparta'da Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı
Isparta'da 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma' suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, yapılan operasyonla yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemleri sürmektedir.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Saklandığı adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel