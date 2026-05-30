Isparta'da direğe çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Isparta'nın Büyükhacılar köyünde hafif ticari aracın elektrik direğine çarpması sonucu sürücü Hasan Karabulut ile yolcu İsmail Aktaş hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Büyükhacılar köyünde Hasan Karabulut'un kullandığı, plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Karabulut'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada ağır yaralanan İsmail Aktaş, Osman V. ile Mustafa K. hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Aktaş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Muhammed Enes Yapalıkan
