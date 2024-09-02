Isparta'da çıkan yangında bir inek ve iki buzağı öldü, 5 kişi hastanelik oldu

ISPARTA'nın Gelendost ilçesinde besihanede çıkan yangında bir inek ve iki buzağı öldü, dumandan etkilenen 5 kişi ise hastanelik oldu.

Yangın saat 15.30 sıralarında Gelendost ilçesi Selçuklu Mahallesi Sıvan bölgesinde meydana geldi. R.G.'ye (57) ait besihanede henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülürken, dumandan etkilenen R.G., F.G., R.G., E.G. ve G.G. ise tedavi için ambulanslarla Gelendost Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Alevlerin ortasında kalan inek ile 2 buzağı ise öldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.