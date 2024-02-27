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Isparta'da Bir Kuyumcudan Yüzük Çalan Zanlı Tutuklandı

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Isparta'da bir kuyumcudan yüzük çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kuyumcu dükkanından yüzük çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Şüpheli B.K, güvenlik kameraları sayesinde tespit edilerek gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Isparta'da bir kuyumcudan yüzük çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kuyumcu dükkanından yüzük çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheli B.K'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA / Güncel

Hırsızlık Büro Amirliği Emniyet Müdürlüğü Isparta Tutuklama Güvenlik Hırsızlık Adliye 3.Sayfa Güncel Haberler

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