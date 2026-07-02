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Bıçaklı kavgada kardeşlerden biri öldü, diğeri yaralandı

Bıçaklı kavgada kardeşlerden biri öldü, diğeri yaralandı
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Isparta'nın Atabey ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada Halil Yıldız hayatını kaybetti, kardeşi Yaşar Yıldız yaralandı. Şüpheli G.A. gözaltına alındı.

ISPARTA'nın Atabey ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan 2 kardeşten Halil Yıldız, hastanede hayatını kaybetti.

Atabey ilçesindeki gölet bölgesinde belediye personeli olarak görev yapan G.A. ile Halil ve Yaşar Yıldız kardeşler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Halil ve Yaşar Yıldız bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan 1 çocuk babası Halil Yıldız doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yaşar Yıldız ise Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kavganın ardından şüpheli G.A. yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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