Isparta'da Belediye Meclis Üyesi Tutuklandı
Isparta'nın Gelendost ilçesinde tutuklanan Belediye Başkanı'nın ifadesi sonrasında İYİ Partili meclis üyesi Ümit Satılmış 'zimmet' suçlamasıyla tutuklandı. Diğer üye ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
1 MECLİS ÜYESİ TUTUKLANDI
Isparta'nın Gelendost ilçesinde tutuklanan Belediye Başkanı Mustafa Özmen'in ifadesi sonrasında gözaltına alınan İYİ Partili belediye meclis üyeleri Ümit Satılmış ile Y.S.'nin adliyedeki ifade işlemleri tamamlandı. Y.S. adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, Ümit Satılmış ise 'zimmet' suçlamasıyla çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak, Yalvaç T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
Ramazan AYDINLI/ISPARTA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel