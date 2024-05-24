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Isparta'da avukat uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı

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Isparta'da bir avukatın uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra yapılan aramada uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi. Tutuklanan avukat, sulh ceza hakimliği tarafından 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ve ticareti' suçundan tutuklandı.

Isparta'da bürosunda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildiği iddiasıyla gözaltına alınan avukat, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir avukatın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce avukat R.Ö'nün bürosunda yapılan aramada, çeşitli türlerde bir miktar uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ve ticareti" suçundan tutuklandı.

Öte yandan, R.Ö. adiye çıkışı kendisini çeken gazetecilere, "Hepinizi şikayet edeceğim" diyerek tepki gösterdi.

Dün R.Ö'nün bürosuna yapılan baskında bir miktar çeşitli türde uyuşturucu madde ele geçirilmiş, R.Ö gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Isparta Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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