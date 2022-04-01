Son dakika haberleri! Ağılda çıkan yangında 150 küçükbaş hayvan öldü; sahibi gözyaşı döktü

ISPARTA'da, bir ağılda çıkan yangında 200 küçükbaş hayvandan 150'si öldü. Ağılın sahibi Hasan Yavuz, gözyaşı döktü.

Kent merkezine bağlı Yazısöğüt köyü mevkisi Keresteciler Sitesi yakınında Durkadın ile Hasan Yavuz çiftine ait ağılda yangın çıktı. Durkadın Yavuz'un çalı temizliği amacıyla yaktığı ateşten çıkan yangında, alevler kısa sürede ağılı sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin yoğun çabası sonucu söndürüldü. Yapılan kontrollerde, ağıldaki 200 hayvandan 150'sinin öldüğü, bazılarının da yaralandığı belirlendi.

Yangın sonrası kurtarılan hayvanlar başka bir ağıla aktarıldı, yaralı hayvanlar ise tedaviye alındı.