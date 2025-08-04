Isparta'da 7 Farklı Trafik Kazası KGYS Kameralarına Yansıdı

ISPARTA'da 7 farklı trafik kazası Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından KGYS kameralarının kaydettiği trafik kazaları paylaşıldı. Haziran ayındaki kazalardan Isparta'dan da 7'si yer aldı. İlk kazada; Vatan Mahallesi Karakavak Caddesi'nde meydana geldi. 234 caddede seyir halindeki TIR'ın dorsesine, Karakavak Caddesi'nde seyir halinde olan taksinin çarpması, otomobil savrulurken, TIR'ın da devrilmekten son anda kurtulduğu anlar kameraya yansıdı.

Diğer kaza Müslim Sevgi Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki kadın bisikletlinin yolun sağ tarafında bulunan ve park halinden hareket etmeye çalışan otomobile çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybedip, düştüğü anlar yer aldı. Bir sonraki kazanın adresi Gölcük Caddesi oldu. Işıklı kavşakta otomobil ile motosiklet çarpıştığı yer aldı. Deregümü Caddesi'ndeki kazada 2 otomobilin dönel kavşakta çarpıştığı görüldü. Karayolları kavşağındaki kazada seyir halindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak kaldırıma çarptığı paylaşıldı. Çünür kavşağındaki kazada kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan gelen bir başka otomobilin çarptığı görüldü. Son kazada ise 202 cadde kavşağında 2 otomobilin çarpıştığı anlara yer verildi.