Isparta'da 1. Uluslararası Kültür ve Sanat Sempozyumu Düzenleniyor

Isparta'da 1. Uluslararası Kültür ve Sanat Sempozyumu Düzenleniyor
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Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde gerçekleştirilen 1. Uluslararası Kültür ve Sanat Sempozyumu, birçok ülkeden sanatçıların katılımıyla çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Sempozyum, özel atölye çalışmaları ve resim sergileri ile 31 Temmuz'da sona erecek.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, 1. Uluslararası Kültür ve Sanat Sempozyumu gerçekleştiriliyor.

Sempozyum ; Şarkikaraağaç Kaymakamlığı, Şarkikaraağaç Belediyesi ve Uluslararası Ada Ülkesi Sanatçıları iş birliğiyle yapılıyor.

Sempozyuma Türkiye'nin yanı sıra Kosova, İran, Danimarka, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Güney Kore, Brezilya, Özbekistan, Dubai, Nijerya, İtalya, Arjantin, Bangladeş, Hindistan, Rusya, Finlandiya, Hollanda, Almanya ve Kazakistan'dan sanatçılar katılıyor.

Çeşitli etkinliklerin düzenlendiği sempozyum kapsamında, Uluslararası Ada Ülkesi Sanatçıları ve ilçedeki çocuklar çizdikleri tabloları boyadı.

Atölye çalışmaları ve resim sergileriyle devam edecek etkinlikler, 31 Temmuz'da sona erecek. ???????

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel
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