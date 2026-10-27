Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Isparta Aksu'daki yaylalar sonbaharda sarı, turuncu ve kahverengiye büründü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Isparta'nın Aksu ilçesindeki Anamas, Sorkun ve Kuzukulağı yaylaları sonbaharla sarı, turuncu ve kahverenginin tonlarına büründü. Ağaçların yaprak değiştirdiği bölge, doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor; ziyaretçilere sonbahar güzelliklerini keşfetme fırsatı sunuyor.

Isparta'nın Aksu ilçesindeki yaylalar, sonbaharla birlikte sarı, turuncu ve kahverenginin tonlarına büründü.

Anamas, Sorkun ve Kuzukulağı yaylalarının bulunduğu bölgede ağaçların yaprak değiştirmesiyle güzel manzaralar oluştu.

Yaz aylarında konargöçer topluluklara ev sahipliği yapan yaylalar, sonbaharda da doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Doğanın farklı renklerini bir arada sunan yaylalar, ziyaretçilerine sonbaharın güzelliklerini keşfetme fırsatı veriyor.

Kaynak: AA
Mike Tyson İstanbul’a geldi! Tuzlu Kahve iddiası güçlendi

Mike Tyson İstanbul’a geldi! Tuzlu Kahve iddiası güçlendi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akciğer kanseri ameliyatı olan Papa 14'üncü Leo'nun son durumu belli oldu! Ek tedaviye gerek yok

Akciğer kanseri ameliyatı olmuştu! Papa 14. Leo'dan yeni haber
Antalya'da 4 işçinin öldüğü hortum faciasında 2 gözaltı! Şantiye şefi ve iş güvenliği uzmanı firari

4 işçinin öldüğü şantiyede 2 gözaltı! Kilit 2 isim firari
Kız arkadaşının yanında bunu yaptı! Yamal'dan kadın hayranına şaşırtan yanıt

Kadın hayranının isteğine şaşırtan yanıt
SPK açıkladı! İşte tasfiye edilen fonlarda ödeme esasları

SPK açıkladı! İşte tasfiye edilen fonlarda ödeme esasları
Sadettin Saran adliyede! Yeni imajını görenler tanıyamadı

Sadettin Saran adliyede! Yeni imajını görenler tanıyamadı
Rafet El Roman üçüncü kez damat olmaya hazırlanıyor

Evleneceğini açıkladı: Azerbaycan’ın prensesi geliyor Türkiye’ye
Japon otomotiv devinden tarihi karar! Benzinli araçlara veda

Otomotiv devinden şoke eden veda kararı