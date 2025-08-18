İspanya, Ukrayna'nın AB Entegrasyonuna Desteğini Yeniledi

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) entegrasyon sürecine verdikleri desteği yineledi.

Albares, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'nın Avrupa Entegrasyonundan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Taras Kaçka ile telefon görüşmesi yaptığını duyurdu.

İspanya'nın AB Konseyi Dönem Başkanlığından (Temmuz-Aralık 2023) bu yana Ukrayna ile AB'ye tam üyelik müzakerelerinin açılmasına destek verdiklerini hatırlatan Albares, "Ukrayna, ailemizin bir parçasıdır ve değerlerimizi paylaşır. Avrupa'nın egemenliği ve güvenliği de Ukrayna'da kararlaştırılıyor." ifadelerini kullandı.