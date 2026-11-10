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İspanya'nın Oviedo'sunda sırt çantası patladı, 1 polis öldü, 1 polis ağır yaralandı

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İspanya'nın kuzeyindeki Asturias bölgesinin Oviedo kentinde bomba imha ekiplerinin şüpheli sırt çantasını apartmandan çıkarırken meydana gelen patlamada 1 polis öldü, 1 polis ağır yaralandı. Silahlı şüpheli arabayla kaçtı, Oviedo ve Asturias'ta kontrol noktaları kuruldu.

İspanya'nın kuzeyindeki Asturias bölgesinin Oviedo kentinde, bomba imha ekiplerince şüpheli sırt çantasının apartmandan çıkarılması sırasında meydana gelen patlamada 1 polisin hayatını kaybettiği, 1 polisin yaralandığı bildirildi.

Polis kaynaklarının, görgü tanıklarının ifadelerine dayanarak basına verdiği bilgilere göre, Oviedo'daki bir apartmanda yerel saatle 07.30 civarında (TSİ 09.30) çıkan tartışma silahlı çatışmaya döndü.

Çatışmada, 17 yaşında bir genç kız yaralandı. Hastanede tedavisi süren genç kızın, hayati tehlikesi bulunmuyor.

Olayın ardından söz konusu apartmanda şüpheli sırt çantası bulunması üzerine bölgeye bomba imha ekipleri sevk edildi.

Ekipler, apartman sakinlerini etkileyecek olası tehlikeye karşı çantayı dışarı çıkarma kararı aldı.

Ekipler tarafından çantanın dışarı çıkarılması sırasında meydana gelen patlamada, bir polis yaşamını yitirdi, bir bacağını kaybeden başka bir polis de ağır yaralandı.

Silahlı şüpheli aranıyor

Polis, şiddet eğilimli ve sabıkalı olduğu belirtilen şüphelinin olay yerinden arabayla kaçtığını ve yakalanması için Oviedo ve Asturias'daki giriş ve çıkışlarda özel kontrol noktaları kurulduğunu duyurdu.

Ayrıca polis, şüphelinin silahlı olduğunu ve daha fazla patlayıcı taşıma ihtimali bulunduğunu belirtti.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, henüz terör saldırısı şüphesi olmadığı ifade edildi.

Diğer yandan Başbakan Pedro Sanchez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuyla ilgili paylaşım yaptı.

Sanchez, "Oviedo'da bir Ulusal Polis memurunun ölümünden dolayı derin üzüntü duyuyorum. Ailesinin ve meslektaşlarının acısını kelimelerle hafifletmek mümkün değil. Onlara en derin taziyelerimi sunuyorum ve ağır yaralanan memura yürekten destek veriyorum. Özveriniz ve cesaretiniz tüm ulusun minnettarlığını hak ediyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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