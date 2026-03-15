İspanya, İsrail'in Lübnan'daki bir sağlık merkezine düzenlediği saldırıyı kınadı Açıklaması

İspanya hükümeti, Lübnan'ın güneyindeki bir tıp merkezine düzenlenen ve 12 sağlık çalışanının ölümüne yol açan İsrail saldırısını "en güçlü şekilde" kınadı.

İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail'in Gazze'de olduğu gibi Lübnan'da da hastanelere yönelik saldırıları uluslararası insancıl hukukun açık ve kabul edilemez bir ihlalidir ve soruşturulması gerekir." ifadesi kullanıldı.

"İspanya hükümeti, Lübnan'ın güneyindeki Burç Kalavay'da bulunan bir sağlık merkezine düzenlenen ve 12 sağlık çalışanının ölümüne yol açan İsrail saldırısını en güçlü şekilde kınamaktadır" ifadesine yer verilen açıklamada, kurbanların ailelerine en derin taziyeler sunularak, yaralılara acil şifa dilekleri iletildi."

"Hastaneler asla askeri hedef olamaz" vurgusunda bulunulan açıklamada, İspanya hükümeti, özellikle çatışma bölgelerinde hayat kurtaran doktorların ve sağlık personelinin yaptığı hayati çalışmaları korumaya olan tam bağlılığını ifade etti."

Ayrıca, dün İsrail'in, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) bünyesindeki Nepal askeri birliğinin kışlasında yangın çıkmasına yol açan ve UNIFIL'e yönelik devam eden saldırıları kınandı.

Pedro Sanchez hükümeti, BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararın uygulanmasına olan bağlılığını ve UNIFIL'in görevine olan sarsılmaz desteğini yineleyerek, UNIFIL'in güvenliği için güvence talep etti.