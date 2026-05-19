İspanya Kültür Bakanı'ndan Bardem'e Destek

İspanya Kültür Bakanı Ernest Urtasun, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımına karşı Filistin'e verdiği destekten dolayı çalıştığı sektörde "sansür ve saldırılara" uğradığı iddia edilen aktör Javier Bardem ve diğer sanatçıların arkasında olduklarını açıkladı.

Bakan Urtasun, Bakanlar Kurulunun yaptığı haftalık olağan toplantının ardından gazetecilere açıklama yaptı.

İspanyol Bakan, özellikle Javier Bardem'in, Gazze'deki soykırımı kamuoyu önünde kınayan Susan Sarandon ve Mark Ruffalo gibi diğer isimlerin de yer aldığı bir "Hollywood kara listesine" dahil edildiği iddialarına değindi.

"Hükümet, görüşlerini özgürce ifade eden ulusal sanatçılarımıza yönelik her türlü sansür veya saldırıyı reddediyor." diyen Urtasun, vatandaş olarak özgürce görüşlerini ifade ettikleri ve özellikle Filistin'deki soykırımı kınadıkları için sansür ve saldırılara uğrayan Javier Bardem ve Sergi Lopez'e hükümet olarak tam destek verdiklerini ve sempati duyduklarını söyledi.

Javier Bardem, 17 Mayıs'ta Cannes Film Festivali'nde, yönetmen Rodrigo Sorogoyen'in Altın Palmiye'ye aday olan "Sevgili" adlı filminin tanıtımında yaptığı konuşmada, "sözde kara listeler oluşturanların asıl ifşa edilecek olanlar olduğunu" ifade etmişti.

Katalan oyuncu Sergi Lopez de Fransız sinemasının ana finansörlerinden olan, Vincent Bollore'nin sahibi olduğu Canal Plus'ın "kültürel ve ideolojik" olarak İsrail'e verdiği desteğe karşı uyarıda bulunan bir mektuba imza atanlar arasında yer alıyor.

Söz konusu mektuba, Fransız aktristler Juliette Binoche, Blanche Gardin ve Adele Haenel'in yanı sıra oyuncu ve yönetmen Jean-Pascal Zadi de imza atmıştı.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli
