İspanya Dışişleri Bakanı Albares'den Türk hükümeti ve halkıyla dayanışma mesajı

Güncelleme:
İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İran'dan gelen balistik mühimmatın etkisiz hale getirilmesinin ardından Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını belirtti. Albares, diplomatik müzakerelere dönüş çağrısını yineledi.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmatın etkisiz hale getirilmesi sonrası Türk hükümeti ve halkıyla dayanışma mesajı yayımladı.

Albares, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

Bakan Albares, "İran'ın ülkelerine ( Türkiye'ye) yönelik füze saldırısını şiddetle kınadığımızı ve bu saldırı sonrasında Türk hükümeti ve halkıyla dayanışmamızı ilettiğimi belirttim." ifadelerini kullandı.

Albares ayrıca, " İspanya, Orta Doğu'da gerilimin azaltılması ve diplomatik müzakerelere geri dönülmesi çağrısını yinelemektedir. Tüm tarafların uluslararası hukuka saygı göstermesini talep ediyoruz. Barış için çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

İspanya'dan ABD'ye yalanlama

Diğer yandan Albares, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın Pentagon'un İspanyol üslerindeki tesislerini İran'a karşı operasyonlar için kullanmasına izin vermeyi reddetmesi üzerine ticaret ambargosu tehdidinde bulunmasının ardından, İspanya'nın "ABD ordusuyla işbirliği yapmayı kabul ettiği" yönündeki açıklamasını reddetti.

Albares, Ser radyosuna yaptığı açıklamada, "Bunu kesinlikle reddediyorum. İspanya hükümetinin Orta Doğu'daki savaş, İran'daki bombalamalar ve üslerimizin kullanımı konusundaki tutumu zerre kadar değişmedi." dedi.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli
