Albares, İsrail'den ibadet özgürlüğünü güvence altına almasını istedi

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail'in Hristiyanlar ve Müslümanlar için ibadet özgürlüğünü güvence altına alması gerektiğini belirtti. Albares, Kudüs'teki kutsal yerlerin statüsüne getirilen ihlalleri kınayarak, İsrail'in şiddet saldırılarını önlemelerini istedi.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail'den Hristiyanlar ve Müslümanlar için ibadet özgürlüğünü güvence altına almasını istedi.

Albares, koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar İttifakı ile muhalefetteki sol görüşlü beş siyasi partinin talebi sonrasında, İsrail'in 30 Nisan'da uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu'na saldırısıyla ilgili hükümetin tutumunu açıklamak üzere meclis genel kurulunda yaptığı konuşmada, İsrail'in kutsal yerlere yönelik engellemelerini de eleştirdi.

İspanya Dışişleri Bakanı, "Kudüs'teki kutsal yerlerin statükosunun ihlal edilmesini kınıyoruz. İsrail, bu şiddet saldırılarını önlemeli ve hem Hristiyanlar hem de Müslümanlar için ibadet özgürlüğü temel hakkını güvence altına almalıdır." dedi.

Kudüs'teki kutsal yerlerin statüsüne İsrail tarafından getirilen ihlallerin ve kısıtlamaların sona ermesi gerektiğini vurgulayan Albares, Avrupalı ??bir Katolik rahibeye yapılan saldırı gibi olayların İsrail tarafından en kapsamlı şekilde soruşturulması gerektiğini ve dini yerlere yapılan saldırıların engellenmesini istedi.

Albares, Orta Doğu'da Hristiyanlığın en eski kilisesinin bulunduğunu, birçok farklı dini grubun yaşadığını, farklılığın ve birlikte yaşamın korunması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli
