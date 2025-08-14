İspanya Dışişleri Bakanı'ndan İsrail'in Batı Şeria'daki İnşaat Kararına Tepki

İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares, İsrail hükümetinin Batı Şeria'da 3 bin konut inşa etme kararını kınadı. Bu eylemi uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendiren Albares, İsrail'in bu adımının bölgede barış ve istikrarı olumsuz yönde etkileyebileceğine dikkat çekti. İspanya, Filistin'e destek verme konusundaki kararlılığını vurguladı.

İspanya Dışişleri Bakanı Albares: "İsrail hükümetinin Batı Şeria'da 3 bin konut inşa etme kararı, uluslararası hukukun bir başka ihlalidir"

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Güncel
