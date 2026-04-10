İspanya'dan NATO'nun Hürmüz Boğazı'na Müdahale İhtimaline İtiraz

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması için NATO’nun olası rolüne işaret etmesinin ardından, İspanya’dan itiraz geldi. NATO üyesi İspanya’nın Dışişleri Bakanı José Manuel Albares, NATO’nun söz konusu çatışmada herhangi bir rolü olmadığını vurguladı.

(ANKARA) - NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için NATO'nun olası rolüne işaret etmesinin ardından, İspanya'dan itiraz geldi. NATO üyesi İspanya'nın Dışişleri Bakanı José Manuel Albares, NATO'nun söz konusu çatışmada herhangi bir rolü olmadığını vurguladı.

Albares, gazetecilere yaptığı açıklamada "NATO'nun bu savaşta hiçbir dahli yok. Orta Doğu, NATO'nun faaliyet alanı içinde yer almıyor" ifadelerini kullandı. Albares'in açıklaması NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin, Avrupalı hükümetleri Hürmüz Boğazı'nın açılmasına sağlanmasına katkı sunmaları için ikna etmeye çalıştığı yönündeki haberlerin ardından geldi. Batı medyasına konuşan kaynaklar Rutte'nin, Avrupa hükümetlerine, ABD Başkanı'nın Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanmasına katkı sunmaları için birkaç gün içinde somut taahhütler istediğini ilettiğini belirtmişti.

Trump geçen hafta 32 üyeli transatlantik ittifaktan çekilmeyi değerlendirdiğini söylemişti. ABD Başkanı Avrupa müttefiklerinin ABD'nin güvenlik garantilerine dayandığını, ancak İran'a yönelik ABD-İsrail saldırılarında yeterli desteği vermediğini savunmuştu.

Kaynak: ANKA
